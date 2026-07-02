Мировой судья Алина Богданова принесла присягу в Плюсском районе

17:26, 02 июля 2026, ПАИ

Мероприятие, посвящённое принесению присяги мировым судьёй Алиной Богдановой, прошло в Плюсском районе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Постановлением Законодательного Собрания Псковской области Алина Богданова назначена на должность мирового судьи судебного участка № 15 Плюсского района на трёхлетний срок полномочий.

Председатель Стругокрасненского районного суда Михаил Ищенко представил коллективам судебного участка и судебного присутствия Стругокрасненского районного суда в Плюссе назначенную на должность судью. Он также пожелал ей достойно нести это высокое звание, руководствоваться в служебной деятельности законом, принципами справедливости и беспристрастности.