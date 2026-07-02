От Турции до Чехии: девять псковских собак отправились в путешествие за границу
Девять собак отправили из Псковской области за рубеж в июне, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Государственные инспекторы оформили ветеринарные сертификаты на девять домашних питомцев, которые отправились в путешествие со своими владельцами из Псковской области в Эстонию, Турцию, Молдавию, Латвию, Данию, Чехию и Сербию.
В рамках ветеринарного контроля специалисты ведомства убедились в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев. Особое внимание уделялось идентификации животных, срокам проведения вакцинаций, обработок и наличию протоколов на титры антител при их необходимости.
Все питомцы были клинически здоровы, вакцинированы от бешенства и других инфекционных заболеваний.
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