Псковский участник СВО вошёл в тройку призёров чемпионата «Абилимпикс»

17:56, 02 июля 2026, ПАИ

Участник специальной военной операции из Псковской области Андрей Лосяков занял третье место в компетенции «Инструктор по оказанию первой помощи» на чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс», который прошёл в Казани. Об этом сообщает официальный канал Псковской области в мессенджере MAX.

Андрей Лосяков трудится на машиностроительном заводе «Велмаш-С». Подготовку к соревнованиям он проходил на базе Великолукского медицинского колледжа, где отрабатывал практические навыки оказания первой помощи.

Псковскую область на чемпионате представляли пять ветеранов: Илья Шубин, Сергей Иванов, Николай Чеботарь и Иван Портнов. Сопровождал команду социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Олег Иванов.

В масштабном чемпионате приняли участие около тысячи ветеранов, экспертов и наставников из разных регионов России – это в 2,5 раза больше, чем в прошлом сезоне. Соревнования прошли по 21 компетенции.

Национальное движение «Абилимпикс» развивается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».