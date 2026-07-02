Курьера мошенников будут судить за участие в обмане островича

18:44, 02 июля 2026, ПАИ

Островской городской суд рассмотрит уголовное дело жителя Оренбурга. Его обвиняют в покушении на мошенничество и в мошенничестве в особо крупном размере (части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ), сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Как полагает следствие, мужчина действовал в составе преступной группы в роли курьера. В июне 2026 года он приехал в Остров к пожилому местному жителю, которого мошенники ввели в заблуждение, выманив деньги. Курьер забрал у пострадавшего пакет с 455 тысячами рублей. Деньги позже распределили между участниками группы.

Через неделю обвиняемый снова вернулся в Остров, чтобы аналогичным способом похитить у того же пенсионера 600 тысяч рублей. Однако довести преступление до конца он не смог – мужчину задержали полицейские.

Сейчас решается вопрос о назначении дела к судебному разбирательству.