Новый заезд проекта «Истоки. Школа» стартовал в Печорах

18:56, 02 июля 2026, ПАИ

В рамках всероссийского проекта «Истоки. Школа» прошло открытие заезда «Воспитание» в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ организаторы.

Более ста молодых специалистов собрались со всей России, чтобы обсудить развитие детей и молодежи в комплексной концепции «Ум. Сердце. Воля».

На торжественном открытии от лица митрополита Псковского и Порховского Матфея молодых педагогов приветствовал куратор Центра православного добровольчества «Путь добра» иерей Сергий Тараканов.

Также участников заезда поприветствовали министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр образования Псковской области Александр Сорокин, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, автор гимна наставников «Движения первых» Михаил Громов.