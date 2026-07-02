Шесть выпускников программы «Герои земли Псковской» получили новые должности

18:22, 02 июля 2026, ПАИ

Назначение на новые должности получили шесть выпускников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Еще два участника находятся на стадии оформления по новому месту работы, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

О предварительных итогах реализации первого потока программы на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым доложила директор Корпоративной академии правительства региона Ирина Иванова.

Ирина Иванова проинформировала, что в рамках первого потока программы «Герои земли Псковской» участники прошли обучение по четырём очным модулям. Они были посвящены государственному и муниципальному управлению, бюджетной политике и современным технологиям управления.

Директор Корпоративной академии обратила внимание на высокий уровень вовлеченности региональных наставников в вопросы сопровождения и профессиональной переподготовки участников программы. Она также отметила, что часть наставников продолжает кураторство над теми, кто еще не назначен на должности.

Кроме того, по необходимости Корпоративная академия оказывает содействие участникам программы в получении дополнительных компетенций.

«К завершению программы участники подготовили управленческие проекты, которые успешно защитили на итоговой аттестации. Эксперты с Высшей школы государственного управления при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ очень высоко оценили уровень подготовки наших участников», – констатировала она.

От лица всех участников региональной программы Ирина Иванова выразила благодарность президенту и губернатору за предоставленную возможность профессионального развития и предложила Михаилу Ведерникову провести встречу с выпускниками проекта.

«С удовольствием встречусь и пообщаюсь с ребятами. Возможно, будут предложения по корректировке программы или внесению дополнительных модулей», – поддержал идею глава региона.

Ранее сообщалось, участникам программы «Герои земли Псковской» вручили дипломы о профессиональной переподготовке.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.