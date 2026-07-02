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Шесть выпускников программы «Герои земли Псковской» получили новые должности

Назначение на новые должности получили шесть выпускников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Еще два участника находятся на стадии оформления по новому месту работы, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

О предварительных итогах реализации первого потока программы на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым доложила директор Корпоративной академии правительства региона Ирина Иванова.

Ирина Иванова проинформировала, что в рамках первого потока программы «Герои земли Псковской» участники прошли обучение по четырём очным модулям. Они были посвящены государственному и муниципальному управлению, бюджетной политике и современным технологиям управления.

Директор Корпоративной академии обратила внимание на высокий уровень вовлеченности региональных наставников в вопросы сопровождения и профессиональной переподготовки участников программы. Она также отметила, что часть наставников продолжает кураторство над теми, кто еще не назначен на должности.

Кроме того, по необходимости Корпоративная академия оказывает содействие участникам программы в получении дополнительных компетенций.

«К завершению программы участники подготовили управленческие проекты, которые успешно защитили на итоговой аттестации. Эксперты с Высшей школы государственного управления при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ очень высоко оценили уровень подготовки наших участников», – констатировала она.

От лица всех участников региональной программы Ирина Иванова выразила благодарность президенту и губернатору за предоставленную возможность профессионального развития и предложила Михаилу Ведерникову провести встречу с выпускниками проекта.

«С удовольствием встречусь и пообщаюсь с ребятами. Возможно, будут предложения по корректировке программы или внесению дополнительных модулей», – поддержал идею глава региона.

Ранее сообщалось, участникам программы «Герои земли Псковской» вручили дипломы о профессиональной переподготовке.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.

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