Правительство РФ утвердило порядок проверки карточек товаров на маркетплейсах

12:20, 03 июля 2026, ПАИ

Правительство России утвердило порядок проверки информации, размещаемой в карточках товаров, работ и услуг на маркетплейсах. Как пишет ТАСС, документ разработан Минэкономразвития в развитие закона «О платформенной экономике».

Согласно новым правилам, до публикации операторы маркетплейсов обязаны убедиться в достоверности информации, причём проверка затронет прежде всего категории товаров, от которых зависят безопасность и здоровье потребителей. Для этого маркетплейсы будут использовать данные из 12 государственных информационных систем и реестров.

Проверка должна проводиться в течение трёх рабочих дней после получения от продавца всех необходимых сведений, после чего карточка публикуется. Для поддержания актуальности сведений администрации платформ должны инициировать повторную верификацию не реже одного раза в десять рабочих дней.

Для товаров, уже представленных на площадках, предусмотрен переходный порядок. Цифровые позиции, обнародованные ранее 1 октября 2026 года, надлежит проверить в течение 180 дней с даты вступления постановления в законную силу.

Одновременно вводится механизм легитимации прав на торговые марки. Правообладатели и лица, наделённые законным правом использования бренда, получают возможность подтвердить свой статус через государственный реестр. После успешной проверки в карточке товара будет отображаться изображение товарного знака.