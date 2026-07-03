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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости. Обращение глава региона опубликовал в своём официальном канале на платформе MAX.

  • ​Михаил Ведерников поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • ​Михаил Ведерников поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • ​Михаил Ведерников поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • ​Михаил Ведерников поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • ​Михаил Ведерников поздравил жителей Белоруссии с Днём независимости
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX

Губернатор напомнил, что 3 июля 1944 года Минск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. «Подвиг воинов, самоотверженность партизан, труд и стойкость людей в тылу и в оккупации навсегда вписаны в нашу общую историю – и бережно хранятся в семейных воспоминаниях по обе стороны границы. Эта общая память – надёжная опора для доверия и уважения между нашими народами», – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что Россию и Белоруссию объединяют родственные связи, схожие традиции и богатое культурное наследие. Вместе реализуются гуманитарные и экономические проекты, растёт товарооборот между регионами, прочнее становятся деловые контакты.

Глава региона обратил внимание, что постоянный открытый диалог двух стран позволяет согласовывать подходы, учитывать особенности и потребности территорий и выстраивать работу так, чтобы она реально помогала людям.

«От всей души поздравляю братский народ Республики Беларусь с праздником! Пусть дружба между нашими странами становится только крепче, а общие проекты и дальше служат благополучию и развитию, приносят пользу и радость жителям наших регионов», – обратился к жителям республики Михаил Ведерников.

Напомним, что отношения России и Белоруссии имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

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