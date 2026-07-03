Более 600 студентов в Псковской области прошли «Краш-курс» Госавтоинспекции

12:17, 03 июля 2026, ПАИ

В Псковской области сотрудники Госавтоинспекции апробировали новый формат профилактической работы со студентами под названием «Краш-курс». Как сообщил на брифинге в медиацентре ПАИ 3 июля начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Андрей Калинин, в этом году в «Краш-курсах» приняло участие уже более 600 молодых людей.

Он отметил, что данный формат работы направлен прежде всего на эмоциональное вовлечение ребят и предусматривает формирование осознанного отношения к безопасности на дороге. Основная его цель – через реальные примеры и факты показать тяжёлые последствия безответственного поведения.

В проекте совместно с сотрудниками Госавтоинспекции участвуют представители МЧС России, министерств здравоохранения и образования.

Андрей Калинин выразил уверенность, что в ближайшем будущем участниками проекта станут молодые люди из разных уголков области. Что касается детей-школьников, в образовательных организациях реализуется проект «Социальный театр», основная идея которого заключается не только в развлекательной, но и в образовательной функции.