Почти 400 человек работают в Госавтоинспекции Псковской области

12:24, 03 июля 2026, ПАИ

В подразделениях Госавтоинспекции Псковской области на сегодняшний день проходят службу 399 человек. Об этом сообщил начальник регионального управления Госавтоинспекции полковник полиции Андрей Калинин на брифинге в медиацентре ПАИ 3 июля.

Он отметил, что, учитывая протяжённость автомобильных дорог региона и спектр задач, называть эту цифру значительной нельзя. При этом некомплект личного состава подразделений Госавтоинспекции значительно ниже общего некомплекта по стране.

В вопросах поступления на службу в органы внутренних дел, как пояснил Андрей Калинин, регулирование осуществляется федеральным законодательством. Для кандидатов мужского пола обязательно наличие образования и службы в рядах Вооружённых сил, хорошее состояние здоровья, прохождение военно-врачебной комиссии.

«Не должно быть двойного гражданства, наличия судимости и каких-либо хронических заболеваний», – добавил Андрей Калинин.

Отметим, в 2026 году Госавтоинспекция России отмечает 90-летие со дня образования службы. 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР своим постановлением утвердил «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР».