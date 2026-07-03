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Общество

В Псковской области сохранят гибридный приём граждан в Госавтоинспекции

В Псковской области взаимодействие граждан с Госавтоинспекцией активно переводится в электронный формат. Об этом сообщил начальник регионального управления Госавтоинспекции полковник полиции Андрей Калинин на брифинге в медиацентре ПАИ 3 июля.

Фото: ПАИ

По его словам, на сегодняшний момент активно используются возможности сервиса сайта госавтоинспекция.рф, где реализована возможность подачи жалобы, в том числе на постановление по делам об административных правонарушениях. Также реализован функционал подачи уведомлений об организованной перевозке групп детей автобусами.

Основным инструментом для получения государственных услуг по линии безопасности дорожного движения является единый портал государственных и муниципальных услуг. На портале «Госуслуги» реализована возможность проверки транспортных средств на наличие ограничений, залогов, участие в дорожно-транспортных происшествиях.

«При этом хочу отметить, что Госавтоинспекция сохраняет гибридный формат обслуживания и осуществляет приём заявителей, которые обратились не только посредством единого портала, но в том числе при непосредственном обращении, либо по предварительной записи», – пояснил Андрей Калинин.

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