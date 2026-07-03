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Наталия Соколова: Русские сказки помогают говорить с детьми о безопасности и выборе

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» предложила рассматривать русские народные сказки как инструмент воспитания подростков и формирования у них ответственного поведения.

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

В качестве примера она привела сюжет «Царевны-лягушки», где импульсивный поступок героя становится отправной точкой для обсуждения темы поспешных решений и их последствий.

По словам омбудсмена, сказки могут помогать подросткам находить ответы на ключевые вопросы взросления – о выборе жизненного пути, доверии и ответственности за собственные поступки. Народные сюжеты, напоминает Наталия Соколова, содержат модели преодоления страха и опасности: герой сталкивается с трудностями, но преодолевает их благодаря смелости, уму и вниманию к советам старших.

Родителям рекомендуют не ограничиваться простым чтением сказок детям, а обсуждать содержание, разбирать поступки персонажей и задавать вопросы о том, как можно было бы поступить иначе.

По мнению Наталии Соколовой, такой подход позволяет использовать культурное наследие как способ ненавязчивого воспитания и формирования у детей навыков безопасного поведения.

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