Наталия Соколова: Русские сказки помогают говорить с детьми о безопасности и выборе

12:32, 03 июля 2026, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в авторской программе «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» предложила рассматривать русские народные сказки как инструмент воспитания подростков и формирования у них ответственного поведения.

В качестве примера она привела сюжет «Царевны-лягушки», где импульсивный поступок героя становится отправной точкой для обсуждения темы поспешных решений и их последствий.

По словам омбудсмена, сказки могут помогать подросткам находить ответы на ключевые вопросы взросления – о выборе жизненного пути, доверии и ответственности за собственные поступки. Народные сюжеты, напоминает Наталия Соколова, содержат модели преодоления страха и опасности: герой сталкивается с трудностями, но преодолевает их благодаря смелости, уму и вниманию к советам старших.

Родителям рекомендуют не ограничиваться простым чтением сказок детям, а обсуждать содержание, разбирать поступки персонажей и задавать вопросы о том, как можно было бы поступить иначе.

По мнению Наталии Соколовой, такой подход позволяет использовать культурное наследие как способ ненавязчивого воспитания и формирования у детей навыков безопасного поведения.