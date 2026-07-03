Михаил Ведерников поздравил сотрудников Госавтоинспекции с 90-летием ведомства

08:54, 03 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX поздравил сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России с 90-летием ведомства, которое отмечается 3 июля.

Глава региона отметил, что за прошедшие десятилетия Госавтоинспекция внесла значительный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения, охрану общественного порядка и борьбу с преступностью. «За прошедшие десятилетия служба внесла неоценимый вклад в снижение аварийности, охрану общественного порядка и противодействие преступности», – подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам губернатора, высокий уровень подготовки сотрудников ведомства позволяет оперативно реагировать на любые вызовы. «Ваша принципиальность, профессионализм и неравнодушие ежедневно помогают предотвращать беду. Спасибо за тяжёлую, но такую важную работу», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников пожелал сотрудникам и ветеранам Госавтоинспекции здоровья, семейного благополучия и новых успехов в службе.