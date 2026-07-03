Лжеродственники и псевдопродавцы выманили миллионы у жителей Псковской области
Несколько жителей Пскова и Невеля лишились своих сбережений после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России по Псковской области.
Неизвестные звонили жителям региона и писали им в мессенджерах под видом сотрудников разных организаций и родственников. В частности, махинаторы настоятельно рекомендовали некоторым собеседникам для избежания серьёзных финансовых потерь незамедлительно перевести их сбережения на «безопасные счета». Кому-то они представлялись родственниками и просили одолжить денег. А других пользователей мошенники оставили без средств во время операций купли-продажи товаров, в том числе иномарки.
В итоге жители региона лишились более трёх миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.
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