Лжеродственники и псевдопродавцы выманили миллионы у жителей Псковской области

11:47, 03 июля 2026, ПАИ

Несколько жителей Пскова и Невеля лишились своих сбережений после общения с мошенниками, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России по Псковской области.

Неизвестные звонили жителям региона и писали им в мессенджерах под видом сотрудников разных организаций и родственников. В частности, махинаторы настоятельно рекомендовали некоторым собеседникам для избежания серьёзных финансовых потерь незамедлительно перевести их сбережения на «безопасные счета». Кому-то они представлялись родственниками и просили одолжить денег. А других пользователей мошенники оставили без средств во время операций купли-продажи товаров, в том числе иномарки.

В итоге жители региона лишились более трёх миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.