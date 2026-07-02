Завершено расследование убийства в Стругокрасненском районе

17:29, 02 июля 2026, ПАИ

В Стругокрасненском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области установили, что вечером 20 февраля мужчина пришёл в гости к знакомому. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого, по версии следствия, обвиняемый нанёс потерпевшему несколько ударов ножом. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд.