Завершено расследование убийства в Стругокрасненском районе
В Стругокрасненском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
Следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области установили, что вечером 20 февраля мужчина пришёл в гости к знакомому. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого, по версии следствия, обвиняемый нанёс потерпевшему несколько ударов ножом. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд.
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