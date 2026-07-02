Грузовик горел в Себежском районе
Возгорание в автомобиле Hyundai Porter 2008 года выпуска произошло 1 июля в 20:55 в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В результате происшествия был повреждён салон автомобиля.
Предположительной причиной возгорания назван недостаток в изготовлении электрооборудования транспортного средства. Автомобиль удалось спасти.
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