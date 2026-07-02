Мужчину насмерть придавило брёвнами в Невеле

13:36, 02 июля 2026, ПАИ

Мужчину насмерть придавило брёвнами на улице Маншук Маметовой в Невеле, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX





По имеющимся данным, во время ремонта пола в доме сорвался домкрат и мужчину придавило бревнами. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Помимо бригады скорой помощи, на месте работают сотрудники полиции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.