Мужчину насмерть придавило брёвнами в Невеле
Мужчину насмерть придавило брёвнами на улице Маншук Маметовой в Невеле, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
По имеющимся данным, во время ремонта пола в доме сорвался домкрат и мужчину придавило бревнами. Прибывшие медики констатировали его смерть.
Помимо бригады скорой помощи, на месте работают сотрудники полиции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
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