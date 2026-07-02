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Происшествия

Мужчину насмерть придавило брёвнами в Невеле

Мужчину насмерть придавило брёвнами на улице Маншук Маметовой в Невеле, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

  • Мужчину насмерть придавило брёвнами в Невеле
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Мужчину насмерть придавило брёвнами в Невеле
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Мужчину насмерть придавило брёвнами в Невеле
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

По имеющимся данным, во время ремонта пола в доме сорвался домкрат и мужчину придавило бревнами. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Помимо бригады скорой помощи, на месте работают сотрудники полиции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

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