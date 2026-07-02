Псковский суд вынес приговор украинской группировке за контрабанду более 100 килограммов наркотиков

12:36, 02 июля 2026, ПАИ

К длительному заключению за контрабанду более 112 килограммов наркотиков приговорил четырёх граждан Украины Псковский областной суд. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Организованная группа, в состав которой входили находящиеся в международном розыске граждане Украины, провезли наркотики через таможенную границу ЕЭС.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1, пунктами «а» и «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств организованной группой в особо крупном размере, а также покушение на их незаконный сбыт). Им назначены наказания в виде лишения свободы от 16 до 18 лет в колонии строгого режима.