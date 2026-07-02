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Происшествия

Водитель грузовика осуждён за попытку дать взятку псковскому таможеннику

Водитель грузовика осуждён за попытку дать взятку псковскому таможеннику, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В мае водитель международного рейса пытался передать заместителю начальника таможенного поста МАПП «Убылинка» 15 тысяч рублей. Деньги предназначались за беспрепятственное перемещение грузового автомобиля через таможенную границу без разрешительных документов. Однако действия мужчины пресекли сотрудники Псковской таможни.

Пыталовский районный суд признал водителя виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

С учётом позиции гособвинителя Псковской транспортной прокуратуры ему назначили наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с конфискацией суммы взятки в доход государства.

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