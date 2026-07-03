Тройное ДТП с участием грузовика произошло под Псковом

11:29, 03 июля 2026, ПАИ

Тройное ДТП с участием грузовика произошло под Псковом 3 июля. Как пишет канал «Псковская сводка» в MAX, в результате аварии есть пострадавший.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







ДТП произошло в Псковском районе у деревни Уграда. Водитель грузовика Howo столкнулся с автомобилем Renault Duster, который от удара врезался в Chery Tiggo, после чего опрокинулся в придорожную канаву.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Renault Duster. Ему оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

Движение на участке трассы Псков – Неёлово затруднено. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф.