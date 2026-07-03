Выпускница из Великих Лук стала единственной в регионе стобалльницей на ЕГЭ по географии

11:32, 03 июля 2026, ПАИ

Выпускница гимназии имени С. В. Ковалевской в Великих Луках Анна Захарова стала единственной стобалльницей по географии в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования региона.

«Долгий и последовательный труд позволил мне набрать 100 баллов: ежедневная работа с теорией, решение типовых и усложнённых заданий, тщательный разбор своих ошибок. Искренне благодарю своего педагога за поддержку, профессионализм и веру в мои силы. Всем, кто готовится к экзаменам, желаю настойчивости, чёткого плана и спокойствия: ваш труд обязательно приведёт вас к желаемому результату!» – поделилась она.

Особые слова благодарности девушка выразила своим родителям за безграничное терпение, веру и тепло, с которыми они вместе прошли этот сложный, но важный этап.