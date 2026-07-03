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Общество

В программе «Внимание, дети!» обсудят, как сказки помогают воспитывать подростков

Сегодня, 3 июля, на радио «7 НЕБО» в эфир выйдет программа «Внимание, дети!», посвящённая роли сказок в воспитании подростков и формировании жизненных ориентиров.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова напомнит, что даже хорошо знакомые с детства сюжеты могут стать важными подсказками для взрослых и детей, если взглянуть на них под другим углом. Так, история о Царевне-лягушке помогает говорить с подростками о последствиях импульсивных поступков и важности терпения.

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

Отдельное внимание Наталия Соколова уделит тому, как родители могут использовать сказки в воспитании: не просто читать их детям, а обсуждать поступки героев, задавать вопросы и вместе разбирать смысл происходящего.

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