В программе «Внимание, дети!» обсудят, как сказки помогают воспитывать подростков

11:25, 03 июля 2026, ПАИ

Сегодня, 3 июля, на радио «7 НЕБО» в эфир выйдет программа «Внимание, дети!», посвящённая роли сказок в воспитании подростков и формировании жизненных ориентиров.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова напомнит, что даже хорошо знакомые с детства сюжеты могут стать важными подсказками для взрослых и детей, если взглянуть на них под другим углом. Так, история о Царевне-лягушке помогает говорить с подростками о последствиях импульсивных поступков и важности терпения.

Отдельное внимание Наталия Соколова уделит тому, как родители могут использовать сказки в воспитании: не просто читать их детям, а обсуждать поступки героев, задавать вопросы и вместе разбирать смысл происходящего.