В Госавтоинспекции заявили, что к введению запретов на псковских дорогах нужен точечный подход

14:57, 03 июля 2026, ПАИ

К вопросам применения запретов и ограничений на дорогах Псковской области нужно подходить точечно и предметно, а эффект от их введения и возможные риски и последствия оценивать в обязательном порядке. Такое мнение озвучил начальник регионального управления Госавтоинспекции полковник полиции Андрей Калинин на брифинге в медиацентре ПАИ 3 июля.

Он отметил, что Госавтоинспекция поддерживает развитие и применение на дорогах региона различных, в том числе инновационных, средств организации дорожного движения, развитие системы автоматической фиксации административных правонарушений, увеличение протяжённости и количества велодорожек.

«К вопросам применения запретов и ограничений, я считаю, нужно подходить точечно и предметно и в обязательном порядке оценивать эффект от их введения и возможные риски и последствия», – сказал спикер.

Важным моментом обеспечения безопасности и создания комфортной среды, по его словам, также является содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии.

Андрей Калинин подчеркнул, что безопасность напрямую зависит от применения инженерных конструкций и средств организации дорожного движения. Госавтоинспекция на постоянной основе взаимодействует с правительством Псковской области и органами местного самоуправления, в том числе через межведомственную комиссию под председательством губернатора, где совместно решаются актуальные задачи.

«На территории Псковской области реализуются региональные проекты национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которых совместно с правительством Псковской области и профильными министерствами планируются и реализуются различные мероприятия, направленные на улучшение ситуации на дорогах региона», – отметил начальник регионального управления Госавтоинспекции.