15 выпускников Псковского медколледжа намерены устроиться на работу в скорую помощь в этом году
15 выпускников Псковского медколледжа намерены устроиться на работу в скорую помощь в этом году, рассказал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Правда, всем им ещё предстоит пройти аккредитацию, чтобы работать в «скорой», – уточнил главврач.
«Мы также работаем со школьниками, заключаем целевые договоры. Думаю, в скором времени без такого договора поступить будет практически невозможно, так как поступление становится всё более сложным», – отметил медик.
Денис Сачков посоветовал выпускникам не бояться целевых договоров, так как за ними следует обязательное трудоустройство, подъёмные и другие меры поддержки.
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