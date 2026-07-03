15 выпускников Псковского медколледжа намерены устроиться на работу в скорую помощь в этом году

14:57, 03 июля 2026, ПАИ

15 выпускников Псковского медколледжа намерены устроиться на работу в скорую помощь в этом году, рассказал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Правда, всем им ещё предстоит пройти аккредитацию, чтобы работать в «скорой», – уточнил главврач.

«Мы также работаем со школьниками, заключаем целевые договоры. Думаю, в скором времени без такого договора поступить будет практически невозможно, так как поступление становится всё более сложным», – отметил медик.

Денис Сачков посоветовал выпускникам не бояться целевых договоров, так как за ними следует обязательное трудоустройство, подъёмные и другие меры поддержки.