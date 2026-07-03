От чего кроме болезней чаще всего умирают псковичи, рассказал главврач скорой помощи

15:19, 03 июля 2026, ПАИ

От чего кроме болезней чаще всего умирают псковичи, рассказал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«ДТП находятся на первом месте среди смертей от внешних причин, на втором – пожары, на третьем – отравления алкоголем и наркотиками, на четвёртом – суициды. В этом году спасти не удалось 14 самоубийц, в пожарах погибли 23 человека, от алкоголя – один», – уточнил Денис Сачков.

В первом полугодии в ДТП в Псковской области пострадали 396 человек, 32 из них скончались до приезда скорой помощи. В прошлом году за то же время в ДТП пострадали 379 человек, умерли – 25.

«По-хорошему нужно, чтобы абсолютно все жители региона прошли обучение по оказанию первой помощи, чтобы благоприятных исходов у пострадавших было больше», – отметил Денис Сачков.

По словам медика, практически во всех смертях от внешних причин в какой-то степени виноват алкоголь. «Его употребление ещё никому и никогда не приносило пользу», – подчеркнул Денис Сачков.