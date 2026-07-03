Городище Велье привели в порядок сотрудники Пушкинского заповедника

15:01, 03 июля 2026, ПАИ

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели запланированные на июль сезонные благоустроительные работы на городище Велье – памятнике археологии федерального значения.

Как сообщает служба информации музея со ссылкой на хранителя Некрополя Ганнибалов – Пушкиных в Святогорском монастыре Андрея Васильева, специалисты расчистили территорию от самосевного кустарника и ветровальных деревьев, а также окосили траву на прогулочных маршрутах.

Велье – один из наиболее интересных памятников оборонного зодчества Псковской земли XIV–XVI веков, напомнили в «Михайловском», в состав которого входят и само городище, и старинное село с ним по соседству. Познакомиться с этими местами, овеянными воинской славой русичей, можно во время разработанных сотрудниками музея-заповедника тематических экскурсий «В стране, где вольные живали сыны воинственных славян...» и «Минувшее проходит предо мною...».

Добавим, что на территории Пушкинского заповедника расположено семь древних городищ, среди которых Воронич, Савкино (Савкина Горка), Велье и Врев – памятники, связанные с ключевыми событиями истории Псковского края.