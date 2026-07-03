31 нарушение выявили инспекторы ГИМС в Псковской области с начала навигации
31 правонарушение выявили инспекторы ГИМС в Псковской области с начала навигации, сообщается в официальном канале регионального ГУ МЧС России на платформе MAX.
С начала года инспекторы ГИМС провели 82 контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых составили административные материалы.
Нарушителям назначили наказания в виде 30 административных штрафов и одного предупреждения.
«Инспекторы призывают судовладельцев неукоснительно соблюдать правила пользования маломерными судами и не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью пассажиров», – отметили в пресс-службе ведомства.
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