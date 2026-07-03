31 нарушение выявили инспекторы ГИМС в Псковской области с начала навигации

12:36, 03 июля 2026, ПАИ

31 правонарушение выявили инспекторы ГИМС в Псковской области с начала навигации, сообщается в официальном канале регионального ГУ МЧС России на платформе MAX.

С начала года инспекторы ГИМС провели 82 контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых составили административные материалы.

Нарушителям назначили наказания в виде 30 административных штрафов и одного предупреждения.

«Инспекторы призывают судовладельцев неукоснительно соблюдать правила пользования маломерными судами и не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью пассажиров», – отметили в пресс-службе ведомства.