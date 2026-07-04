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Общество

Псковский проект «Стоп Свалка» могут масштабировать на другие муниципалитеты

Меры по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории региона обсудили на совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В заседании в режиме видеоконференции приняли участие главы муниципальных округов. Михаил Ведерников поручил руководителям муниципалитетов изучить опыт применения проекта «Стоп Свалка», протестированного в городе Пскове, и подготовить предложения по его внедрению на своих территориях.

Как сообщил губернатор, пилотный этап проекта «Стоп Свалка» в Пскове был достаточно эффективным. Программное обеспечение разработано псковскими специалистами и позволяет автоматически фиксировать нарушения на контейнерных площадках, определять номера машин, место сброса отходов и контролировать работу обслуживающих организаций.

Глава города Пскова Борис Елкин представил детали реализации проекта, отметив, что комплекс находится в тестовой эксплуатации и не требует постоянного присутствия оператора – фиксация нарушений происходит автоматически с помощью искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По итогам совещания Михаил Ведерников поручил главам муниципалитетов до конца следующей недели представить в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области информацию с предложениями по внедрению системы. Особое внимание он попросил уделить этому вопросу Псковскому муниципальному округу и Великим Лукам, пояснив, что после полноценного запуска системы в городе Пскове несанкционированный вывоз мусора может сместиться в эти районы.

Губернатор также добавил, что региональное правительство со своей стороны обязательно поучаствует в этой программе, чтобы нагрузка была не только на муниципалитетах.

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