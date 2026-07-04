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Общество

Почти 500 несанкционированных свалок ликвидировали в Псковской области за год

Почти 500 несанкционированных свалок ликвидировано в Псковской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX, отметив, что проблема остаётся острой и требует системного подхода.

В настоящее время в регионе зафиксировано 42 несанкционированные свалки. «Ликвидировать свалки – важно, но ещё важнее – не давать им появляться. Нужно оперативно фиксировать нарушения и сразу принимать меры», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Для решения проблемы в Пскове уже развивается проект «Стоп Свалка», который автоматически фиксирует нарушения на контейнерных площадках. Его программное обеспечение создано местными специалистами. Теперь губернатор поручил главам муниципалитетов изучить этот опыт и подготовить предложения по внедрению проекта на своих территориях, чтобы предотвращать образование новых свалок по всей области.

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