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Общество

Два теннисных стола передал Юрий Сорокин Детской областной больнице

Два теннисных стола передали в Детскую областную клиническую больницу по инициативе депутата Законодательного Собрания Псковской области, регионального куратора проекта «Единой России» «Детский спорт» Юрия Сорокина. Как сообщил депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте», с просьбой об установке оборудования к нему обратился главный врач учреждения Евгений Васильев.

Фото здесь и далее со страницы Юрия Сорокина

Один из столов останется в основном корпусе больницы на улице Коммунальной, второй будет направлен в филиал № 1 ГБУЗ ДОКБ (бывший санаторий «Гороховое озеро»). По словам Юрия Сорокина, дети, находящиеся на реабилитации, нуждаются в движении, общении и хорошем досуге, поэтому инициатива была поддержана. На протяжении нескольких лет столы для настольного тенниса устанавливаются в школах и учреждениях области с целью популяризации этого вида спорта. «Известно, что на протяжении уже нескольких лет с целью популяризации настольного тенниса в городе и районах области мы устанавливаем столы в школах и учреждениях, и, конечно, мы согласились передать Детской больнице два теннисных стола», – подчеркнул он.

Главный врач Евгений Васильев, как отметил депутат, является давним поклонником настольного тенниса, сам играет и поддерживает тех, кто хочет заниматься. Ярким примером этого стала помощь известной псковской спортсменке Александре Васильевой, бывшей пациентке доктора Васильева. Он помог ей пройти реабилитацию после тяжёлой травмы через активные занятия спортом, в том числе настольным теннисом. Благодаря этому Александра Васильева стала мастером спорта России, многократной чемпионкой страны и участницей Паралимпийских игр в Токио, отметил Сорокин.

«Спорт и медицина действительно рядом. Иногда поддержка, внимание и правильные условия помогают человеку не только восстановиться, но и поверить в свои силы», – отметил Юрий Сорокин.

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