Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 5 июля

Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 5 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По данным Псковского гидрометцентра, в большинстве районов пройдут дожди, днём в отдельных районах возможна гроза. Ветер западных направлений достигнет скорости 8–13 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +10...+15 градусов, днём – +17...+22. Атмосферное давление ожидается низким.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются, при этом в числе неблагоприятных явлений указана гроза.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






04 июля 2026

Супруги из Куньинского района отметили золотую свадьбу
04 июля 2026

Учёные связали длительное сидение с риском смерти от рака
04 июля 2026

Встреча на Кургане Дружбы пройдёт в Себежском районе 5 июля
04 июля 2026

Пропавшего великолучанина продолжает разыскивать полиция
04 июля 2026

Наталия Соколова проверила условия отдыха в детских лагерях трёх районов Псковской области

04 июля 2026

Псковский проект «Стоп Свалка» могут масштабировать на другие муниципалитеты
04 июля 2026

Два теннисных стола передал Юрий Сорокин Детской областной больнице
04 июля 2026

Полицейские и ГИМС усилили контроль за маломерными судами в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...