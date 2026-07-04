Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 5 июля

12:59, 04 июля 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди ожидаются на территории Псковской области 5 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского гидрометцентра, в большинстве районов пройдут дожди, днём в отдельных районах возможна гроза. Ветер западных направлений достигнет скорости 8–13 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +10...+15 градусов, днём – +17...+22. Атмосферное давление ожидается низким.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются, при этом в числе неблагоприятных явлений указана гроза.