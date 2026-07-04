Фольклорный праздник «Купаленка – ночь маленька» пройдёт сегодня в Пушкинском заповеднике

13:32, 04 июля 2026, ПАИ

Фольклорная программа «Купаленка – ночь маленька» пройдёт сегодня, 4 июля, в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили ПАИ в информационной службе музея, мероприятие начнётся в 22:00 в музейном комплексе в деревне Бугрово на берегу реки Луговки.

В основу сценария легли легенды и местные обычаи Иванова дня – ночи на Ивана Купалу. Каждый посетитель сможет стать участником обрядовых игр, хороводов и общего поэтического действа. Гостей ждёт купальское угощение, а в конце гуляний на плоту посреди мельничной запруды разожгут ритуальный костёр.

В музее отметили, что купальские гуляния организуются здесь на протяжении многих лет. Эта программа является частью большого проекта, знакомящего посетителей Пушкинского Заповедника с народными традициями России.