Полицейские и ГИМС усилили контроль за маломерными судами в Псковской области

13:45, 04 июля 2026, ПАИ

Полицейские и инспекторы ГИМС МЧС России усиливают контроль за маломерными судами в Псковской области. Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону, мероприятия проводятся в целях охраны общественного порядка, обеспечения безопасности граждан, предотвращения травматизма и гибели людей на водных объектах, а также выявления нарушителей правил безопасности.



Фото: пресс-служба УМВД России по региону



Фото: пресс-служба УМВД России по региону



Фото: пресс-служба УМВД России по региону



Фото: пресс-служба УМВД России по региону



Фото: пресс-служба УМВД России по региону



Фото: пресс-служба УМВД России по региону



Фото: пресс-служба УМВД России по региону













В ходе профилактических рейдов инспекторы проверяют у судоводителей наличие необходимых документов: удостоверений на право управления маломерным судном, судовых документов, свидетельств о техническом освидетельствовании.

Также контролируется укомплектованность судов спасательными средствами. Участникам мероприятий напоминают правила безопасности на воде и эксплуатации маломерных судов.

Особое внимание уделяется водителям гидроциклов. В ведомстве подчеркнули, что эта техника является источником повышенной опасности и требует строгого соблюдения мер предосторожности.

Как сообщалось ранее, с начала навигации инспекторы выявили 31 правонарушение, причём большинство (64,5%) — за отсутствие спасательных жилетов. Среди других частых нарушений — управление незарегистрированным судном или судном, не прошедшим техосмотр, а также отсутствие прав у судоводителя.