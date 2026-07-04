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Полицейские и ГИМС усилили контроль за маломерными судами в Псковской области

Полицейские и инспекторы ГИМС МЧС России усиливают контроль за маломерными судами в Псковской области. Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону, мероприятия проводятся в целях охраны общественного порядка, обеспечения безопасности граждан, предотвращения травматизма и гибели людей на водных объектах, а также выявления нарушителей правил безопасности.

  • В Псковской области проверяют маломерные суда
    Фото: пресс-служба УМВД России по региону
  • В Псковской области проверяют маломерные суда
    Фото: пресс-служба УМВД России по региону
  • В Псковской области проверяют маломерные суда
    Фото: пресс-служба УМВД России по региону
  • В Псковской области проверяют маломерные суда
    Фото: пресс-служба УМВД России по региону
  • В Псковской области проверяют маломерные суда
    Фото: пресс-служба УМВД России по региону
  • В Псковской области проверяют маломерные суда
    Фото: пресс-служба УМВД России по региону
  • В Псковской области проверяют маломерные суда
    Фото: пресс-служба УМВД России по региону

В ходе профилактических рейдов инспекторы проверяют у судоводителей наличие необходимых документов: удостоверений на право управления маломерным судном, судовых документов, свидетельств о техническом освидетельствовании.

Также контролируется укомплектованность судов спасательными средствами. Участникам мероприятий напоминают правила безопасности на воде и эксплуатации маломерных судов.

Особое внимание уделяется водителям гидроциклов. В ведомстве подчеркнули, что эта техника является источником повышенной опасности и требует строгого соблюдения мер предосторожности.

Как сообщалось ранее, с начала навигации инспекторы выявили 31 правонарушение, причём большинство (64,5%) — за отсутствие спасательных жилетов. Среди других частых нарушений — управление незарегистрированным судном или судном, не прошедшим техосмотр, а также отсутствие прав у судоводителя.

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Полицейские и ГИМС усилили контроль за маломерными судами в Псковской области

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