Пропавшего великолучанина продолжает разыскивать полиция

15:59, 04 июля 2026, ПАИ

56-летнего Дмитрия Старова, пропавшего в Великих Луках, продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, 20 октября 2024 года он в последний раз выходил на связь с родственниками, находясь на набережной реки Ловати. С тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.

На вид мужчине 50–54 года, у него худощавое телосложение и рост 165 сантиметров. Был одет в чёрную кепку, синий бушлат, чёрный свитер и чёрные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8 (911) 883-38-83 или 102, 112.