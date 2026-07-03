Земляника, черника и сныть: «Полное лето» наступило в нацпарке «Себежский»

12:44, 03 июля 2026, ПАИ

«Полное лето» наступило в национальном парке «Себежский» в фенологическом плане. Об этом сотрудники нацпарка сообщили в соцсетях заказника по результатам мониторинга, проведённого сотрудниками отдела науки.

Индикатором сезона считается начало созревания земляники и черники, зацветание сныти, цветение таволги и обсеменение пушицы.

Начинает цвести липа, которая наполняет леса и всё окружающее пространство сладким медовым ароматом.

«Аспект летний. В лесу нет ярких цветочных красок, кроме белых соцветий сныти», – отметили в нацпарке.