Земляника, черника и сныть: «Полное лето» наступило в нацпарке «Себежский»
«Полное лето» наступило в национальном парке «Себежский» в фенологическом плане. Об этом сотрудники нацпарка сообщили в соцсетях заказника по результатам мониторинга, проведённого сотрудниками отдела науки.
Индикатором сезона считается начало созревания земляники и черники, зацветание сныти, цветение таволги и обсеменение пушицы.
Начинает цвести липа, которая наполняет леса и всё окружающее пространство сладким медовым ароматом.
«Аспект летний. В лесу нет ярких цветочных красок, кроме белых соцветий сныти», – отметили в нацпарке.
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