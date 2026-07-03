Псковские профсоюзы поздравили работников кооперативов с профессиональным праздником

15:37, 03 июля 2026, ПАИ

С Международным днём кооперативов поздравил работников и ветеранов потребительской кооперации региона председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Ваша работа – это гораздо больше, чем просто экономика, торговля или снабжение. Для жителей многих деревень и сёл, особенно в самых отдалённых уголках нашей Псковской области, вы – это надежда и настоящая связь с большим миром. На ваших плечах лежит огромная, по-настоящему благородная социальная миссия: вы каждый день заботитесь о том, чтобы наши земляки, где бы они ни находились, не чувствовали себя забытыми и оторванными от цивилизации», – подчеркнул он.

Такая работа требует не только профессионализма, но и большого сердца, терпения и искренней любви к людям, добавил Игорь Иванов.

Он также поблагодарил ветеранов отрасли, которые сберегли уникальную систему потребкооперации, сохранили её человеческое лицо и передали свой опыт новым поколениям работников.

«Профсоюзы и кооператоры всегда были близки по духу. В основе нашей с вами работы лежат одни и те же ценности: объединение людей ради общего блага, солидарность, взаимовыручка и защита интересов простого человека труда», – отметил председатель облсовпрофа, пожелав работникам кооперативов крепкого здоровья, душевного тепла, мира и благополучия.