130 пожаров произошло в Великих Луках за три месяца

15:16, 03 июля 2026, ПАИ

За второй квартал 2026 года в Великих Луках было зарегистрировано 130 пожаров, которые нанесли ущерб в размере 13,6 млн рублей. Об этом сообщается в официальном канале администрации Великих Лук на платформе MAX.

По данным городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы, в результате пожаров погибло семь человек, травмы получили два человека. Спасти удалось 38 человек.

Кроме того, благодаря оперативным действиям пожарных удалось сохранить материальных ценностей на сумму 27,8 млн рублей.