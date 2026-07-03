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Происшествия

130 пожаров произошло в Великих Луках за три месяца

За второй квартал 2026 года в Великих Луках было зарегистрировано 130 пожаров, которые нанесли ущерб в размере 13,6 млн рублей. Об этом сообщается в официальном канале администрации Великих Лук на платформе MAX.

Фото: ПАИ

По данным городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы, в результате пожаров погибло семь человек, травмы получили два человека. Спасти удалось 38 человек.

Кроме того, благодаря оперативным действиям пожарных удалось сохранить материальных ценностей на сумму 27,8 млн рублей.

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