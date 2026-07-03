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Общество

Три педагога из Псковской области представили регион на всероссийском форуме в Москве

Всероссийский форум «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство» впервые прошёл в этом году в Москве с 30 июня по 3 июля. Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Навигаторы детства».

  • Всероссийский форум «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство»
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Всероссийский форум «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство»
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Всероссийский форум «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство»
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Всероссийский форум «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство»
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Всероссийский форум «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство»
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Всероссийский форум «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство»
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Всероссийский форум «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство»
    Фото: «Навигаторы детства»
  • Всероссийский форум «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство»
    Фото: «Навигаторы детства»

Форум объединил 268 советников директоров по воспитанию из разных регионов России: руководителей воспитательных пространств школ и учреждений СПО, успешно прошедших конкурсный отбор. Псковскую область на форуме представили три педагога: советник директора по воспитанию Дедовичского многопрофильного техникума Анна Демидова, советник директора Дновского железнодорожного техникума Елена Карпова и советник директора Крюковской средней общеобразовательной школы Анна Белова.

Образовательный блок включал три ключевых вектора – эстетическое, гражданско-патриотическое и физическое воспитание. Для участников организовали лекции, мастер-классы, панельную дискуссию, мотивационные встречи, обмен опытом, экскурсию по воспитательным пространствам и совместную работу над моделями партнёрства.

Впечатлениями с форума поделилась советник директора Анна Демидова. Она отметила, что мероприятие оставило у неё самые тёплые впечатления. «Чувствуется, что здесь собрались люди, искренне заинтересованные в развитии воспитания, сохранении традиций и укреплении единства. Атмосфера диалога, взаимного уважения и профессионального обмена задаёт отличный настрой на дальнейшую работу форума», – сообщила она.

Мероприятие организовано Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ. Отметим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку Всероссийскому проекту «Навигаторы детства».

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