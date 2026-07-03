Объявлены номинации нового сезона премии «Больше, чем путешествие»

17:53, 03 июля 2026, ПАИ

Объявлены номинации нового сезона всероссийской премии «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Как сообщили ПАИ организаторы, среди номинаций есть и те, которые учреждены впервые.

Организаторы напомнили, что получат победители, и дали рекомендации по правильному выбору номинации для участия.

Всероссийская премия «Больше, чем путешествие» – федеральный конкурс и платформа для выявления, поощрения, масштабирования лучших проектов гражданско-патриотического туризма и системы воспитания молодёжи, инструмент для формирования культуры путешествий по России.

«Премия – масштабная платформа для самореализации, она объединяет не только туроператоров, предприятия, музеи и заповедники, но и органы исполнительной власти в регионах, а также всех, кто вносит вклад в развитие молодёжного туризма. В этом сезоне мы представляем 8 основных номинаций, которые всесторонне раскрывают многогранность современных путешествий. Каждый участник сможет найти ту номинацию, что наиболее точно отражает его деятельность или деятельность его организации. Мы видим, что премия формирует мощное сообщество единомышленников и созидателей, объединённых общей целью – делать путешествия осмысленными и значимыми», – отметила генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Брыкова (Тетерина).

В число основных номинаций вошли:

«Больше, чем тур» – проекты с туристической, образовательной и полезной для страны и общества компонентами, реализуемые профильными организациями;

«Больше, чем экскурсия» – экскурсовод или экскурсия, раскрывающие культурно-образовательный потенциал путешествий по регионам и формирующие чувство гордости за Родину;

«Больше, чем поход» – поход, деятельность организации или специалиста по походному туризму, направленная на изучение культурного и природного наследия России;

«Больше, чем сервис» – объекты инфраструктуры гостеприимства (отели, рестораны, коворкинги, сервисы для поиска билетов, путеводители и так далее);

«Больше, чем место силы» – места и события, раскрывающие туристический потенциал страны через впечатления;

«Больше, чем медиа» – блогеры и авторы проектов по созданию медиаконтента о туристическом потенциале страны и культуре патриотических путешествий;

«Больше, чем регион» – для региональных органов исполнительной власти в сфере молодёжной политики и туризма, которые системно развивают молодёжный туризм в регионе;

«Больше, чем путешественник» – вдохновляющие личные истории жителей России о том, как путешествие по стране изменило жизнь и отношение к Родине.

Организаторы отметили, что для того, чтобы правильно выбрать номинацию при подаче заявки, начать надо не с её названия, а с сути работы претендента. У многих проектов есть несколько сильных сторон. Например, музей может быть и местом силы, и площадкой для реализации экскурсионных маршрутов. Главная подсказка – выбирайте номинацию, где сильнее всего виден результат вашей работы: что вы развиваете, кому помогаете и какой опыт получает человек после путешествия.

В каждой из номинаций будет по три победителя, а почётное жюри определит среди лучших проектов обладателя Гран-при. Кроме того, эксперты от организаций-партнёров выберут лидеров в своих спецноминациях. Среди них – «Больше, чем единство», «Больше, чем наследие», «Больше, чем доступность» и другие.

Победители премии получат:

профессиональное признание на федеральном уровне;

специальный знак от Роскачества;

продвижение и информационную поддержку своего проекта;

возможности для масштабирования;

участие в закрытом клубе победителей премии;

профильное обучение;

возможности для интеграции в мероприятия программы «Больше, чем путешествие»;

полезное путешествие по сертификату от «Больше, чем путешествие»;

подарки от партнёров премии.

Напомним, что старт заявочной кампании премии 12 июня дали заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров. На международном форуме «Путешествуй!» они вместе с победителями премии прошлого года подписали памятный билет и оставили напутствие будущим номинантам. Приём заявок продолжается до 15 июля на сайте большечемпремия.рф.

После проведения заочной оценки работ для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они смогут доработать свои проекты вместе с наставниками. Затем участников ожидает очная защита перед экспертным советом в Москве. Имена победителей будут определены с учётом итогов очных защит и народного голосования. Их объявят на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия». Почётное жюри выберет среди лучших проектов обладателя Гран-при.

Информация об организаторах, полных правилах проведения премии, конкурсном отборе, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных призов размещена в положении и на официальном сайте. По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться по электронной почте premia.morethantrip@yandex.ru и по телефону службы поддержки: 8-800-444-80-63.

«Больше, чем путешествие» – программа Росмолодёжи, благодаря которой свыше 320 тысяч молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.

В поездки по стране отправляются призёры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.

Помимо традиционной туристической программы – знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтёрской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию – участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.

Программа «Больше, чем путешествие» входит в экосистему Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».