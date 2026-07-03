Омбудсмены СЗФО обсудили в Пскове защиту исторической памяти

17:20, 03 июля 2026, ПАИ

Заседание координационного совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе прошло в актовом зале правительства Псковской области 3 июля. Как сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства, основной темой этого года стала деятельность омбудсменов по защите права на историческую память.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, открывая заседание, отметил, что в регионе впервые за 16-летнюю историю института уполномоченного по правам человека проходит мероприятие такого формата.

В своём выступлении глава региона подчеркнул особое значение темы для области, которая одной из первых приняла удар врага в годы Великой Отечественной войны.

«Сохранение правды о тех событиях для нас связано с уважением к погибшим, к их подвигу, связано с защитой памяти тех, кто сражался за страну. Конституция России прямо закрепляет обязанность государства чтить память защитников Отечества, обеспечивать сохранение исторической правды и не допускать умаления значения подвига народа. Это определяет и общественную, и правовую основу всей работы в этой сфере», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также рассказал о том, как в Псковской области ведётся работа по сохранению и защите исторической памяти, и поделился информацией о проектах, реализованных в регионе.

«Вы все хорошо понимаете, что сегодня историческая память всё чаще становится объектом политических спекуляций и намеренных искажений. Поэтому защита достоверных фактов, документов и свидетельств напрямую связана с защитой прав и сохранением общественного согласия. Уполномоченные по правам человека могут решать здесь вполне конкретные задачи: помогать семьям получать сведения о судьбе родственников, содействовать доступу к архивным документам, защищать места захоронений и мемориалы, добиваться согласованной работы всех организаций и ведомств», – сказал глава региона.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в видеообращении отметила значимость темы, напомнив о партизанском движении на Псковщине и блокаде Ленинграда. «Институт уполномоченных по правам человека выступает важным механизмом защиты исторической памяти. На федеральном и региональном уровнях уполномоченный по правам человека регулярно инициирует различные проекты, направленные на сохранение исторической памяти, защиту её от искажений. На площадке аппарата Светланы Агапитовой рассматривались народные инициативы по сохранению памяти о блокаде. Дмитрием Шаховым реализуются военно-патриотические и просветительские мероприятия проекта «Правда на историческую память». Благодаря сотрудничеству региональных уполномоченных по правам человека проект приобрёл всероссийский масштаб. И очень важно, чтобы наше молодое поколение помнило и чтило героев своей страны, сохраняло память об их подвигах», – подчеркнула омбудсмен.

Сопредседатель Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека Сергей Шабанов поблагодарил губернатора за организацию и работу по сохранению исторической памяти.

Отметим, уполномоченные по правам человека в Северо-Западном федеральном округе, прибывшие в Псковскую область с рабочим визитом, также почтили память защитников Отечества, возложив цветы к Вечному огню в Пскове. Омбудсмены также посетят ряд памятных исторических мест, связанных с Великой Отечественной войной. Они примут участие в торжествах на Кургане Дружбы, побывают на мемориале «Знамя Победы» в Идрице и ознакомятся с экспозицией Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области.