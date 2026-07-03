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Общество

Как отпраздновать Ивана Купалу без трагедий: советы МЧС

Как провести праздник Ивана Купалы, который пройдёт в ночь с 6 на 7 июля, порекомендовали в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: газета «Новосокольнический край»

В ведомстве подчеркнули, что разжигать костёр следует на подготовленной площадке и на достаточном расстоянии от строений, деревьев и легковоспламеняющихся предметов. Также следует подготовить средства пожаротушения.

Кроме того, в легковоспламеняющейся одежде к костру подходить не рекомендуется.

Прыгать через костёр по древней традиции можно только тогда, когда он небольшой и хорошо прогорел (остались только угли). Также следует убедиться, что вокруг нет препятствий.

В ведомстве также подчеркнули, что оставлять костёр и свечи без присмотра нельзя. Перед уходом следует убедиться, что он полностью потушен. Если же свеча упала, то её нужно немедленно потушить.

Что касается купаний, то это можно делать только в разрешённых и оборудованных местах. Прыгать в воду с крутых берегов, лодок и катеров не рекомендуется, отметили в пресс-службе МЧС. Помимо этого, жителям региона напомнили, что алкоголь и купание – это несовместимые вещи.

Также следует одеваться по погоде, взяв с собой тёплую одежду, так как летние ночи могут быть прохладными.

«Особое внимание нужно уделить безопасности детей. Не оставляй их без присмотра у водоёмов и вблизи источников открытого огня», – заключили в ведомстве.

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