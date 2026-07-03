Вода на двух пляжах в Псковской области оказалась непригодна для купания
Вода на двух пляжах в Псковской области оказалась непригодна для купания, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По состоянию на 3 июля специалисты исследовали 16 проб воды по санитарно-химическим и 40 по микробиологическим показателям, а также 20 проб почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям.
По результатам лабораторных исследований качество воды не отвечает требованиям в реке Великой в районе городского пляжа на улице Красноармейской в Пскове и в озере Балаздынь у ДОЛ «Берёзка» в Великолукском районе. Управление проинформировало администрацию Пскова и руководство ДОЛ «Берёзка» о необходимости принять меры для ограничения эксплуатации зоны рекреации.
При этом пригодными для купания оказались следующие пляжи:
- городской пляж города Великие Луки (река Ловать);
- муниципальный пляж «Гороховое озеро» (Островский район);
- пляж пансионата «Маево» (озеро Смертное, Новосокольнический район);
- пляж «Мальская долина» (озеро Мальское, деревня Рогово, Печорский район);
- пляж загородного отеля «Плесков» (озеро Псковское, урочище Антонова Губа, Печорский район);
- пляж загородного отдыха «Лукоморье» (озеро Псковское, деревня Молочково-Дубенец, Печорский район);
- пляж турбазы «Алоль» (озеро Зверино, деревня Холюны, Пустошкинский район);
- пансионат «Кривск» (деревня Кривск, Печорский район);
- санаторий «Гороховое озеро» (Островский район);
- санаторий «Голубые озёра» (озеро Малый Иван, Невельский район);
- детский палаточный лагерь «Мультирайдерс» (озеро Забельское, Гдовский район);
- ДОЛ «Ленок» (озеро Березово, Невельский район);
- ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский район);
- ДОЛ «Звёздный» (озеро Большой Иван, Невельский район);
- ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский район);
- ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский район);
- ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, Гдовский район);
- ДОЛ «Космос» (озеро Урицкое, деревня Урицкое, Великолукский район).
В ведомстве напомнили, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие зоны рекреации, должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и использовать зоны рекреации в соответствии с обязательными требованиями санитарных правил и гигиенических нормативов.
Кроме того, жителям напомнили, что употребление воды из открытых водоёмов, а также её заглатывание при купании в местах с несоответствующим качеством воды создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом A и другими инфекционными и паразитарными болезнями.
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