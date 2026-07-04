Режим беспилотной опасности объявили ночью в Псковской области

08:28, 04 июля 2026, ПАИ

На территории Псковской области ночью была объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом разместили в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

В связи с этим возможны перебои связи и интернета.

При обнаружении обломков жителям рекомендуют не приближаться к ним и сообщить по телефону 112