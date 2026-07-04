Режим беспилотной опасности объявили ночью в Псковской области
На территории Псковской области ночью была объявлена беспилотная опасность. Сообщение об этом разместили в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.
В связи с этим возможны перебои связи и интернета.
При обнаружении обломков жителям рекомендуют не приближаться к ним и сообщить по телефону 112
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