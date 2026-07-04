Несколько БПЛА перехватили в небе над Псковской областью

08:36, 04 июля 2026, ПАИ

Силы ПВО перехватили несколько беспилотников в небе над Псковской областью. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Михаил Ведерников подчеркнул, что работа ПВО продолжается, и призвал жителей и гостей региона быть внимательнее и осторожнее.

«При наблюдении полёта или падение БПЛА прошу незамедлительно максимально подробную информацию сообщать по телефону 112 или 8(8112) 72-52-00», – добавил Ведерников.

Напомним, ночью в Псковской области объявили режим беспилотной опасности. Возможны перебои со связью и мобильным интернетом.