Наталия Соколова проверила условия отдыха в детских лагерях трёх районов Псковской области

14:53, 04 июля 2026, ПАИ

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова посетила пять детских оздоровительных лагерей, расположенных в Гдовском, Островском и Пушкиногорском муниципальных округах. Как сообщила омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте», она проверила работу кухни, чистоту и обустроенность корпусов, а также безопасность условий для отдыха и оздоровления детей.

В лагере «Алые паруса» отдыхают ребята из 3 и 4 классов на профильной смене «Орлята России», которую организуют «Навигаторы детства» совместно с коллективом лагеря. На базе Воронцовской школы-интерната организована летняя загородная смена для 20 воспитанников Центра лечебной педагогики Пскова.

В Гдовском районе, на берегу озёр Зеркальное и Ужинское, работают муниципальный лагерь «Радуга» со спортивным уклоном и региональный «Зеркальный». Также на территории области действует частный лагерь для подростков «Камчатка» в деревне Петровское Пушкиногорского района, где отдыхают дети из Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Наталия Соколова приняла участие в детских играх, пообщалась с отдыхающими и персоналом, а также спела песни в орлятском круге. Она отметила, что, несмотря на непогоду в виде кратковременных осадков, отдых детей организован по максимуму: проводятся развивающие мероприятия, спортивные соревнования, творческие мастер-классы и профилактические занятия по безопасности.

Омбудсмен подчеркнула, что обращений и жалоб от родителей на данный момент не поступало. Она также сообщила, что в лагерь «Зеркальный» прибыли 23 ребёнка из Донбасса в сопровождении десяти взрослых, которые проходят курс медицинской и психологической реабилитации.

В заключение Наталия Соколова пожелала, чтобы лето у каждого ребёнка было безопасным, позитивным и интересным.