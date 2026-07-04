44-летний мужчина пропал 1 июля в Пскове

12:11, 04 июля 2026, ПАИ

44-летнего жителя Пскова Игоря Мельничука разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По информации волонтёров, с 1 июля 2026 года местонахождение Игоря Мельничука остаётся неизвестным. Мужчина проживает в городе Псков.

Сообщается, что рост пропавшего 167 сантиметров, у него худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и зелёные глаза. Предположительно в день исчезновения он был одет в чёрную футболку и тёмные спортивные штаны.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 или по номеру экстренных служб 112. Поисковики также просят помощи добровольцев, готовых принять участие в поисковых мероприятиях.