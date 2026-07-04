Супруги из Куньинского района отметили золотую свадьбу

16:59, 04 июля 2026, ПАИ

Глава Куньинского муниципального округа Олег Лебедев поздравил Виктора и Валентину Прокофьевых из деревни Груздово с 50-летием супружеской жизни. Юбилей они отметили 3 июля.

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Как сообщил глава в своём официальном канале на платформе MAX, за плечами супругов 50 лет совместного труда – и в физическом, и в духовном смысле. «Понимание, терпение, совместное решение всех возникающих проблем помогли им создать крепкую семью, вырастить детей и внуков и в очередной раз ожидать их приезда на прекрасный юбилей», – отметил глава округа.

Олег Лебедев вручил супругам юбилейную медаль от губернатора Псковской области, которая, по его словам, стала символом любви, поддержки и понимания.