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Общество

Ремонт улицы Ленинской начался в Новосокольниках

Работы по ремонту улично-дорожной сети стартовали в Новосокольниках, сообщил в своём официальном канале на платформе MAX глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков.

Фото из канала Виктора Новикова в MAX

Подрядная организация «Рельеф» выполняет демонтаж бортового камня на улице Ленинской. Планируется, что ремонт также будет проведён на улице Воровского в городе Новосокольники и в деревне Борисово (Маевское).

Работы осуществляются в плановом режиме, срок их завершения — 1 октября 2026 года. «Контроль за качеством и сроками выполнения находится на постоянном контроле администрации округа», — подчеркнул Виктор Новиков.

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