Ремонт улицы Ленинской начался в Новосокольниках

17:40, 04 июля 2026, ПАИ

Работы по ремонту улично-дорожной сети стартовали в Новосокольниках, сообщил в своём официальном канале на платформе MAX глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков.

Подрядная организация «Рельеф» выполняет демонтаж бортового камня на улице Ленинской. Планируется, что ремонт также будет проведён на улице Воровского в городе Новосокольники и в деревне Борисово (Маевское).

Работы осуществляются в плановом режиме, срок их завершения — 1 октября 2026 года. «Контроль за качеством и сроками выполнения находится на постоянном контроле администрации округа», — подчеркнул Виктор Новиков.