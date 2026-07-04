Встреча на Кургане Дружбы пройдёт в Себежском районе 5 июля

16:32, 04 июля 2026, ПАИ

67-я международная встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Беларуси и Латвии пройдёт 5 июля на «Кургане Дружбы» в Себежском районе, сообщили ПАИ в редакции газеты «Призыв».

Мероприятие начнётся в 11:00, в нём примут участие официальные лица, а также участники молодёжного российско-белорусского образовательно-патриотического лагеря «Курган-2026».

В программе встречи — традиционные мероприятия: братание делегаций Псковской области Российской Федерации и Витебской области Республики Беларусь, обряд «Хлеб да соль». На стороне Республики Беларусь пройдёт торжественный митинг у монумента героям-комсомольцам деревни Прошки. На российской стороне участники почтут память партизанки-разведчицы, уроженки города Себежа, Марии Пынто.

Также запланированы массовое исполнение песни «Катюша», заупокойная лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны у часовни Сергия Радонежского, а также торжественная церемония открытия с прологом и выступлением официальных лиц на главной сцене. После официальной части гостей ждёт концертная программа с участием солистов Себежского района, творческих коллективов Республики Беларусь и гостей фестиваля.

В течение всего дня на территории «Кургана Дружбы» будут работать тематические интерактивные площадки.