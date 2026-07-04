Учёные связали длительное сидение с риском смерти от рака

16:42, 04 июля 2026, ПАИ

Риск развития рака повышается при непрерывном пребывании в сидячем положении более 30 минут в день, установили исследователи международной группы учёных под руководством университета Глазго, пишет РИА Новости.

Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале PLOS Medicine.

Учёные проанализировали данные 91 292 человек, наблюдение за которыми велось в среднем в течение 12 лет. В публикации указано, что риск, связанный с сидячим образом жизни, обусловлен именно его длительностью, при этом длительным сидячим поведением считался любой период пребывания сидя продолжительностью не менее 30 минут.

Исследователи выяснили, что риск смерти от рака возрастает на 10% с каждым дополнительным часом непрерывного сидения. При этом каждый дополнительный час, когда человек прерывал сидение, снижал вероятность смерти от рака на 19%.

Замена 30 минут сидения в день на физическую активность умеренной интенсивности, например прогулку в среднем темпе, снижала риск смертности от рака на 8 %. При замене часа сидения лёгкой физической активностью показатель снижался на 12 %, а при замене пяти минут – усиленной активностью – на 22 %.